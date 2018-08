data dodania: 08.08.2018

Karta EKUZ dostępna przez internet

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że przed wyjazdem za granicę warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Można to zrobić przez internet.

Dzięki EKUZ można korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

O Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można zawnioskować na kilka sposobów, w tym online:

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Czas oczekiwania na wydanie EKUZ

Normalnie trwa to 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. W wakacje może to potrwać nieco dłużej, dlatego nie zwlekać! Uwaga! Nie każda usługa medyczna w krajach UE będzie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą - upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz.

Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Kto może dostać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Odsłuchaj swoje aktualności >>