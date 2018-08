Spis treści

data dodania: 02.08.2018

W sierpniu wnioski o świadczenia rodzinne także w urzędzie

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, w tym o „Dobry Start” i „Rodzina 500+”, można składać także tradycyjną drogą – papierowo w urzędzie. Równolegle trwa składanie wniosków przez internet.

1 lipca ruszyło składanie wniosków o świadczenia dla rodzin. W tym roku, przez pierwszy miesiąc, wnioski można było składać jedynie przez internet. Wnioski o „Dobry Start” składać można przez portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Wnioski o „Rodzina 500+” dodatkowo można złożyć przez Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Od sierpnia wnioski można składać także w formie tradycyjnej, czyli w urzędzie. Można je także wysłać pocztą.

Kto powinien złożyć wniosek?

Prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest ustalane na dany okres świadczeniowy. W przypadku programu „Rodzina 500+” jest to okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku.

Podobne zasady obowiązują w odniesieniu do innych form wsparcia. Oznacza to, że wymóg złożenia wniosków dotyczy rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z różnych form wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero zacząć je otrzymywać.

Uwaga! Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24. roku życia.

Ważne terminy!

Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie do nas trafi. Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

W przypadku świadczenia dobry start wniosek musimy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Jeśli jednak wniosek złożymy w lipcu lub sierpniu to pieniądze trafią do nas najpóźniej do końca września. Jeśli złożymy po tym terminie (we wrześniu, październiku, listopadzie) to gmina będzie miała 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

Przy programie „Rodzina 500+”, jeśli wniosek na nawy okres świadczeniowy złożymy w lipcu lub sierpniu to pieniądze otrzymamy do końca października – czyli zachowana będzie ciągłość wypłat. Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, wtedy świadczenie trafi do nas do końca listopada, z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Wniosek o „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy trzeba złożyć do końca października.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej