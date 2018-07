data dodania: 24.07.2018

Większe ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozszerzył zakres przypadków, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty o: braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy lub negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy).

Wprowadzone ułatwienie w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy uwzględnia zawody pożądane z punktu widzenia polskiej gospodarki, określone w załączniku do rozporządzenia zawierającym wykaz 20 elementarnych grup obejmujących 197 zawodów. Dzięki temu skróci się czas potrzebny na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy we wskazanych zawodach. Pozostanie jednak potrzeba wykazania, że cudzoziemiec posiada kwalifikacje do wykonywania danego zawodu.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zwolnienie z uzyskania informacji starosty obejmuje:

cudzoziemców upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz gospodarstw domowych,

trenerów i sportowców zatrudnionych w klubach,

lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie lub realizujących program specjalizacji.

Ponadto wojewoda może określić własne wyjątki od konieczności przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy dla wybranych zawodów w danym województwie.

Ze względu na przedłużające się postępowania prowadzone przez wojewodów w sprawie wydania zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ułatwienia mają być stosowane także do wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.