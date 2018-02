data dodania: 23.02.2018

UWAGA! RODO - specjalny dyżur GIODO w Wydawnictwie INFOR

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO. Rozporządzenie to będzie stosowane bezpośrednio w prawie polskim i nie wymaga implementacji do porządku krajowego. Zwiększa ono ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym pracowników. RODO nakłada też nowe obowiązki na przedsiębiorców. Z uwagi na dotkliwe kary administracyjne za nieprzestrzeganie postanowień RODO, warto już teraz przygotować się do nadchodzących regulacji. Dlatego we wtorek 27 lutego 2018 r. INFOR uruchomia specjalny dyżur telefoniczny ekspertów z GIODO.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami GIODO od 9.00 do 13.00.

Eksperci GIODO dyżurują pod numerem telefonu (22) 761 30 80.

Redakcja IFK