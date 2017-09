data dodania: 14.09.2017

Umowy o dzieło zostaną oskładkowane?

ZUS chce ujednolicenia systemu opłacania składek. Oznaczać by to miało oskładkowanie wszystkich rodzajów umów, również tych o dzieło. Jak mówi ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski, oskładkowanie umów o dzieło nie uratuje systemu ubezpieczeń społecznych przed problemami finansowymi.

Z analiz wynika, że spora część Polaków zarabia lub dorabia na umowach cywilnoprawnych i nie płaci od tych przychodów pełnych składek. To stanowi, jak twierdzą eksperci, formę nieuczciwej konkurencji, dlatego pojawiła się propozycja, by wszystkie umowy zostały oskładkowane.

- Liczba osób, które uciekają z systemu poprzez stosowanie tych umów o dzieło, jest stosunkowo niewielka w porównaniu z całym systemem. Tak naprawdę oskładkowując umowy o dzieło, uderzymy przede wszystkim w twórców, osoby uzyskujące dochód ze swoich praw autorskich i osoby dodatkowo dorabiające do swojego wynagrodzenia – uważa Kozłowski.

– Warto też w taki sposób zreformować nasz system, by zwłaszcza te najniższe wynagrodzenia nie podlegały tak dużym obciążeniom. Obecnie to jest 40 proc. kosztów pracodawcy, jakie stanowią obowiązkowe składki i podatki. To wynagrodzenie nie trafia do pracownika, co przekłada się na niewielką kwotę wynagrodzenia netto – proponuje.

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku umów zlecenia i o dzieło

Ubezpieczony Podstawa wymiaru składek Uwagi ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne Zleceniobiorca Przychód z tytułu umowy zlecenia, w rozumieniu przepisów o pdof Przychód z tytułu umowy zlecenia stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, po pomniejszeniu o składki finansowane przez zleceniobiorcę Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorcy w 2017 r. wynosi 13 zł za godzinę pracy. Z oskładkowania są wyłączone zasiłki i przychody określone w rozporządzeniu składkowym. Wskazane zasady ustalania przychodu dotyczą umów zlecenia, w których wynagrodzenie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy podlega ograniczeniu do 250% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (w 2017 r. – 10 657,50 zł). Przychody z umowy zlecenia nie podlegają oskładkowaniu w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26. roku życia Wykonawca umowy o dzieło Brak składek Brak składek Przychody z umowy o dzieło zawartej z własnym, aktualnym pracodawcą lub umowa wykonywana na rzecz własnego, aktualnego pracodawcy są oskładkowane jak przychody ze stosunku pracy

Źródło: Pracodawcy RP