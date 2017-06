data dodania: 01.06.2017

Wyższe standardy pracy tymczasowej

Od 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą zarówno praw pracowników tymczasowych, jak i funkcjonowania agencji zatrudnienia.

Nowe regulacje zapewniają poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększając zarówno ochronę klientów agencji zatrudnienia, jak i bezpieczeństwo prawne samej agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników.

Rozwiązania prawne zawarte w ustawie powinny także poprawić skuteczność kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wszystkie zmiany mają przyczynić się do podniesienia standardów pracy tymczasowej.

Limit pracy tymczasowej

Nowe przepisy wprowadzają 18 miesięczny limit pracy tymczasowej, wykonywanej w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych, zarówno w odniesieniu do agencji pracy tymczasowej, jak pracodawcy użytkownika. Limit ten obowiązuje niezależnie od tego, czy skierowanie do danego pracodawcy następuje z jednej, czy też z kilku agencji pracy tymczasowej. Zapobieganie to zjawisku tworzenia kolejnych agencji pracy tymczasowej jedynie w tym celu, aby tego samego pracownika tymczasowego można było wielokrotnie kierować do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy - tzw. „pączkowanie” agencji pracy tymczasowej.

Powyższy limit dotyczyć będzie także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego, jak również w przypadku, gdy dana osoba wykonuje taką pracę naprzemiennie na podstawie umowy o pracę i umowy prawa cywilnego.

Lepszy kontakt pracownika z agencją

Ustawa zobowiązuje agencję pracy tymczasowej do przekazania pracownikowi tymczasowemu danych kontaktowych do zatrudniającej go agencji, a także informowania go o każdej zmianie takich danych.

Takie rozwiązanie ułatwi pracownikom tymczasowym bezpośredni kontaktu z agencją np. w razie potrzeby wyjaśnienia bieżących wątpliwości dotyczących świadczonej przez nich pracy. Wcześniej taki kontakt z agencją bywał utrudniony, gdyż ze względu na specyfikę pracy tymczasowej utrzymuje on bowiem stały kontakt z pracodawcą użytkownikiem świadcząc na jego rzecz pracę.

Ochrona prawna kobiet w ciąży

Ustawa wprowadza większą ochronę pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. Jeżeli ich umowa miałaby się rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży, zastosowana zostanie w takim przypadku konstrukcja przedłużenia umowy do dnia porodu (zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy), pod warunkiem, że taka pracownica będzie miała co najmniej 2 miesięczny okres zatrudnienia w danej agencji jako pracownik tymczasowy. Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński na zasadach zasiłku macierzyńskiego.

Wynagrodzenie pod kontrolą

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany przedstawiać do wglądu agencji pracy tymczasowej treści regulacji wewnętrznych, dotyczących wynagradzania pracowników, a także informacji o zmianach takich zasad. Umożliwi to agencji pracy tymczasowej ustalenie wynagrodzenia niedyskryminującego pracownika tymczasowego.

Rozszerzenia ochrony procesowej

Pracownicy tymczasowych będą mogli, tak jak inni pracownicy, wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej.

Wysokie kary za naruszanie przepisów

Poszerzony został katalog wykroczeń dotyczący nieprzestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników. Chodzi tu zwłaszcza o nieprzestrzeganie przepisów dotyczących limitów pracy tymczasowej oraz powierzanie pracownikowi tymczasowemu pracy, która nie może być przez niego wykonywana. W takich sprawach inspektor pracy będzie oskarżycielem publicznym, a także będzie mógł nakładać grzywnę (do 2 tys., a w przypadku recydywy do 5 tys. złotych).

Natomiast sąd będzie mógł nakładać grzywnę na takim samym poziomie jaka została przewidziana w Kodeksie pracy, tj. od 1 tys. do 30 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

