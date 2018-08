data dodania: 06.08.2018

Niekorzystne zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody osobowe

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem zmian w rozliczaniu wydatków na samochody. Jeżeli projekt wejdzie w życie kosztem podatkowym dla przedsiębiorców będzie jedynie 75% wydatków związanych z używaniem pojazdów. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to wzrost obciążeń podatkowych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nie są prowadzone prace zmierzające do likwidacji tzw. kilometrówki dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie przepisów, na podstawie których wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do celów innych niż działalność gospodarcza, podlegać będą zaliczeniu do kosztów podatkowych w wysokości 75%. tych wydatków. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 100% wydatków będzie istniała jedynie w przypadku wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik PIT będzie musiał jednak prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do celów firmowych.

Planowana nowelizacja zakłada także ograniczenie kosztów związanych z leasingiem, najmem i dzierżawą samochodów osobowych. Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć więcej niż 150 tys. zł rocznie. Jak twierdzi MF ma to na celu ujednolicenie zasad podatkowych rozliczeń tych umów.

Źródło : Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 25 lipca 2018 r. na interpelację poselską nr 23651 w sprawie kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych

Oprac. Sławomir Biliński