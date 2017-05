data dodania: 26.05.2017

Pracodawca może narzucić obowiązek szczegółowego raportowania dnia pracy

Pracodawca może wprowadzić obowiązek składania szczegółowych raportów z wykonywanej przez pracowników pracy. Nie może to jednak powodować nieuzasadnionych obowiązków, godzić w prawo do prywatności zatrudnionych osób czy być formą szykany. Tak zaś może być niekiedy ocenione narzucone pracownikom skrajnie szczegółowe raportowanie dnia pracy.

Pracodawca może stosować różne formy kontroli czasu pracy i bieżącego realizowania powierzonych pracownikom zadań. Może więc m.in. nałożyć obowiązek składania regularnych raportów z wykonywanej pracy.

Pracodawca, który wprowadza obowiązek składania przez pracowników raportów, musi ustalić niezbędny zakres szczegółowości tych raportów, biorąc pod uwagę swój uzasadniony interes w odniesieniu do ich szczegółowości oraz to, czy pośrednio nie wkracza w sferę prywatności pracowników.

Duża szczegółowość raportów, bardzo łatwo może naruszać sferę prywatności pracownika. Pośrednio pracodawca będzie bowiem uzyskiwać informacje dotyczące np. czasu i częstotliwości korzystania przez pracowników z toalety. Sama chęć sprawdzenia, ile i jak długie przerwy w pracy robią sobie pracownicy, jest w pełni uzasadniona, ale nie może prowadzić do pozyskiwania (i gromadzenia) tego rodzaju danych. Pracodawca pozyskiwałby bowiem w niektórych przypadkach pośrednio dane o stanie zdrowia pracownika (mogą na to wskazywać np. częste wizyty w toalecie), a takie należą do danych wrażliwych, których gromadzenie jest ograniczone. Nie można również pomijać kwestii naruszenia w związku z tym godności zatrudnionych osób.

Skrajnie "dokładny" system kontroli byłby sprzeczny nie tylko z jego celem, ale także z obowiązkiem organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy (art. 94 pkt 2a Kodeksu pracy). Raport "minutowy" będzie bowiem tworzyć znaczące uciążliwości, które w wielu przypadkach nie są uzasadnione żadnym celem. Zakres szczegółowości raportów powinien być zatem uzasadniony.

