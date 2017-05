data dodania: 05.05.2017

Skrócony czas pracy dla rodziców

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Celem projektu jest wprowadzenie skróconego czasu pracy dla pracowników, którzy pełnią opiekę nad dzieckiem do lat 10. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień skróconego czasu pracy będzie mógł skorzystać tylko jeden z nich.

Zgodnie z ogólnymi normami zawartymi w Kodeksie Pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Dane Eurostatu wyraźnie pokazują, że faktyczny czas pracy Polaków jest wyższy o ponad 3 godziny w stosunku do średniej państw Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 10 roku życia będzie mógł korzystać ze skróconego czasu pracy w wymiarze 7 godzin na dobę. Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. W opinii projektodawców oprócz możliwości krótszego czasu pracy dla kobiet, które karmią swoje dzieci w pierwszych latach życia, konieczne jest także wprowadzenie skróconego czasu pracy z przeznaczeniem na opiekę dziecka do lat 10. Czas uzyskany pozwoli jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola.

Zdaniem projektodawcy przedmiotowy projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i stanowi kontynuację polityki prorodzinnej państwa. Ponadto zaproponowane rozwiązania skróconego czasu pracy pozytywnie wpłyną na efektywność pracowników korzystających z powyższego uprawnienia.

Zmiany miałyby obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Oprac. Alicja Fal

