data dodania: 05.05.2017

Praca tymczasowa musi być ewidencjonowana

Zmiana agencji nie pozwoli już na przekroczenie limitu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika. – To rozwiązanie odpowiada specyfice pracy tymczasowej, a jednocześnie ma przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom związanym z nabywaniem prawa do przedłużania umów do dnia porodu oraz nadmiernym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich, czego skutki finansowe obciążyłyby ZUS – ocenia ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Pracodawcy użytkownicy będą musieli od czerwca tego roku prowadzić i przechowywać ewidencję osób wykonujących dla nich pracę tymczasową. Powód? M.in. dlatego, że skrupulatnie ma być liczony 18-miesięczny limit okresu świadczenia takiej pracy dla jednej firmy w ciągu 36 miesięcy. Co prawda także obecne przepisy przewidują, że pracownik kierowany przez agencję pracy tymczasowej może pracować w sumie półtora roku na rzecz jednego przedsiębiorcy, ale w praktyce bywa inaczej. Często, gdy zmieni agencję, kontynuuje pracę w tym samym miejscu.

– Strona pracodawców, aby zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji tego przepisu, proponowała wprowadzenie trzymiesięcznego stażu pracy, nie było na to jednak zgody strony związkowej – podkreśla Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Źródło: Pracodawcy RP

