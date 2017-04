data dodania: 26.04.2017

NIP czy PESEL dla zagranicznego pracownika

Numer PESEL nadawany był pracownikom zagranicznym bez większych problemów do początku 2015 r. Obecnie nie jest on nadawany cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski tylko w celach świadczenia pracy.

inforit/main 0 0

Czytaj także:

"Jak prawidłowo zatrudniać obywateli Ukrainy i Białorusi" >>

"Na jaką umowę o pracę należy zatrudnić cudzoziemca posiadającego czasową kartę pobytu" >>