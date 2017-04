data dodania: 21.04.2017

Płaca minimalna w górę

2049 złotych brutto – co najmniej tyle, od przyszłego roku, może wynosić płaca minimalna. Stawka godzinowa może wzrosnąć zaś co najmniej do 13,30 złotych brutto za godzinę. Tak wynika z najnowszych, rządowych prognoz makroekonomicznych oraz przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które zakładają automatyczny wzrost płacy minimalnej. Kwoty te będą stanowić punkt odniesienia w negocjacjach wysokości płacy minimalnej pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Poznaliśmy prognozowane przez Ministerstwo Finansów wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych na kolejne lata, jakie znalazły się w najnowszej aktualizacji programu konwergencji oraz wieloletnim planie finansowym państwa. Zazwyczaj te same prognozy przedstawiane są później również w założeniach budżetu państwa na kolejny rok. A także stanowią podstawę do wyliczania minimalnego, dopuszczanego wzrostu płacy minimalnej.

Z uwagi na to, że prognoza inflacji na 2016 r. po raz kolejny została przestrzelona (w założeniach ustawy budżetowej zakładano średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7% rok do roku, podczas gdy w rzeczywistości nastąpił ich spadek o 0,6% rok do roku), przewidziany w ustawie mechanizm tzw. wskaźnika weryfikacyjnego sprowadza w dół wysokość płacy minimalnej stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych obliczeń. Prognozowany na 2018 r. relatywnie dynamiczny wzrost PKB (o 3,8%) oraz średnioroczny wskaźnik inflacji bliski celowi NBP (2,3%) przekładają się jednak na znacznie dalej idące podniesienie najniższego dopuszczalnego pułapu minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że płaca minimalna musiałaby wynieść co najmniej 2049 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa (zaokrąglana zgodnie z przepisami ustawy do pełnych dziesiątek groszy) – 13,30 zł brutto.

Oficjalnie informacja ta zostanie potwierdzona do 10 maja, bowiem w tym terminie strona rządowa jest zobowiązana do formalnego przedstawienia prognozowanych wielkości makroekonomicznych partnerom społecznym. Później pracodawcy i związki zawodowe podejmą prace zmierzające w kierunku wypracowania wspólnej propozycji m.in. w zakresie wysokości płacy minimalnej w 2018 r. Wymaga podkreślenia, iż na obecnym etapie, gdy nie zostały jeszcze wszczęte jakiekolwiek formalne procedury, Pracodawcy RP nie wyrażają stanowiska w kwestii proponowanej wysokości płacy minimalnej. Nasza propozycja będzie uwzględniać szereg czynników, w tym m.in. sytuację panującą na rynku pracy, jak również poziom płacy minimalnej w stosunku do średniego wynagrodzenia.

Źródło: Pracodawcy RP