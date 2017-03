data dodania: 28.03.2017

Nakaz zapłaty w EPU – nowe możliwości od 1 marca 2017 r.

Od 1 marca 2017 r. żądając wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (dalej: EPU), można jednocześnie wnioskować o umorzenie postępowania w razie braku podstaw do jego wydania. Przyspiesza to zakończenie tego postępowania.

Od 1 marca 2017 r. wraz z pozwem o wydanie nakazu w EPU można złożyć wniosek o umorzenie postępowania w sytuacjach:

braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, lub

uchylenia nakazu zapłaty (art. 50532 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

Dzięki temu postępowanie nie będzie automatycznie przekazywane do dalszego postępowania w zwykłym trybie. Jest to korzystna zmiana dla wszystkich wierzycieli, którzy nie są zainteresowani wszczynaniem i prowadzeniem postępowania zwykłego lub innego postępowania odrębnego. W wielu sytuacjach inne niż EPU procesowanie w sprawie o należności może być bowiem ekonomicznie nieefektywne (opłaty sądowe w EPU są znacznie niższe niż w przypadku pozwów tradycyjnych). Do 1 marca 2017 r. powód musiałby cofnąć pozew skierowany do zwykłego sądu. Obecnie uproszczono i przyspieszono ten proces.

E-sąd, który otrzyma pozew wraz z takim wnioskiem, nie przekazuje zatem już sprawy do sądu według właściwości ogólnej, a tylko umarza postępowanie, zasądzając koszty jak przy cofnięciu pozwu. Podobnie jest w przypadku, gdy sąd, który wydał nakaz zapłaty w EPU, ale wobec braku wiedzy o miejscu pobytu pozwanego albo niemożności doręczenia nakazu zapłaty w kraju, musi uchylić wydany nakaz i przekazać sprawę do rozpoznania sądowi według właściwości ogólnej pozwanego. Od 1 marca 2017 r. w tym przypadku sąd na wniosek powoda złożony wraz z pozwem umorzy postępowanie i orzeknie o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Oprac. Sławomir Biliński