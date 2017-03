data dodania: 24.03.2017

Już ponad 5 mln e-PIT-ów

Do 19 marca Polacy złożyli już ponad 5 milionów rocznych zeznań podatkowych przez internet. To ponad pół miliona więcej niż w 2016 r. Elektroniczne PIT-y składamy w tym roku do 2 maja.

Elektroniczne PIT-y cieszą się coraz większą popularnością. Podczas ubiegłorocznej akcji składania zeznań podatkowych został pobity rekord. Drogą elektroniczną dotarło prawie 8,3 mln deklaracji (przesłanych w ramach rozliczeń podatku za 2015 rok). W tym roku do 19 marca 2017 r. Polacy złożyli już ponad 5 mln 60 tys. elektronicznych formularzy PIT, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ich niespełna 4,5 mln. A do końca rozliczeń zostało sporo czasu. W tym roku, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę, mamy na to czas do wtorku 2 maja.

e-PIT-a składa się szybko, prosto i bez wychodzenia z domu. Stąd z roku na rok korzysta z nich coraz więcej Polaków. W 2009 r. przez Internet wysłaliśmy 320 tys. formularzy, w 2015 r. odliczyliśmy ponad 7 milionów e-PIT-ów, a rok temu pobiliśmy rekordowe 8,3 miliona elektronicznych zeznań. Teraz mamy ich dokładnie 5.061.474 (stan na 10 marca), a ich liczba rośnie z każdym dniem. Jest zatem szansa, aby do końca okresu rozliczeniowego było ich więcej niż w ubiegłym roku.

Resort finansów przypomina, że od 15 marca podatnicy mogą korzystać z nowej formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Informacje dotyczące składania PIT-WZ wraz z przydatnymi pytaniami i odpowiedziami, instrukcjami oraz możliwością wyszukania lub sprawdzenia jego statusu są dostępne na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów

