data dodania: 09.03.2017

Kasa fiskalna 2017 – wskazówki dla przedsiębiorców

W 2017 r. warunki zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących określa nowe rozporządzenie. W większości powiela ono dotychczasowe rozwiązania. Wprowadza jednak kilka modyfikacji, o których warto wiedzieć, ponieważ niedochowanie warunków zwolnienia może doprowadzić do utraty prawa do korzystania ze zwolnienia oraz obligatoryjnego rozpoczęcia ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej.

Kasy rejestrujące są przeznaczone do rejestracji sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (art. 111 ustawy o VAT). Sprzedawcy mają obowiązek stosowania kas do rejestracji takiej sprzedaży, chyba że są z tego obowiązku zwolnieni na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów. W 2017 r. zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177).

W 2017 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w kasie dotyczy:

● czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

● podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nie przekracza 20 000 zł, oraz podatników rozpoczynających działalność, których obrót z takiej sprzedaży w proporcji do okresu prowadzenia działalności nie przekracza 20 000 zł,

● podatników, których udział obrotu z tytułu wykonywania czynności wymienionych w części I załącznika w całkowitym obrocie z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych przekracza 80% (zwolnienie to dotyczy również przewidywanej sprzedaży podatników rozpoczynających działalność).

Czytaj więcej w artykule: "Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2017 r." >>