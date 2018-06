data dodania: 07.06.2018

Otrzymane zaliczki powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej w momencie ich wpłaty

Lekarz stomatolog, który jest zwolniony z VAT, wykonuje zabiegi wszczepiania implantów. Ponieważ implanty trzeba zamówić, a są one bardzo drogie - pobiera się zaliczkę. Kwotę zaliczki nabija się na kasę fiskalną. Rozliczenie tej zaliczki (zabieg wszczepienia) następuje czasami w innym miesiącu. Niekiedy nie dochodzi do zabiegu (ze względów zdrowotnych pacjenta) i zaliczka jest zwracana. Przychód księgujemy do pkpir na podstawie raportu miesięcznego z kasy fiskalnej. Jeżeli zaliczki nie rozliczono w tym samym miesiącu, to jak rozliczyć ją w kasie fiskalnej? Jak prawidłowo udokumentować pobranie zaliczki i jej rozliczenie? Czy można dokumentować przyjęcie zaliczki za pomocą KP, a potem rozliczać całość paragonem?

Otrzymane zaliczki powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej w momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT, czyli w momencie ich wpłaty. Zaliczek nie można dokumentować za pomocą KP.

