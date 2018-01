data dodania: 18.01.2018

Nie zgadzając się z ustaleniami kontroli ZUS należy zgłosić zastrzeżenia do protokołu kontroli

Nasza pracownica jest zatrudniona od 1 kwietnia 2016 r. Najpierw zawarliśmy z nią umowę na czas określony 6 miesięcy, a potem na rok. Po ostatniej umowie terminowej zaproponowaliśmy tej osobie zatrudnienie na czas nieokreślony, awans i znaczącą podwyżkę w związku z większym zakresem odpowiedzialności na nowym stanowisku. Jednocześnie jednak zmniejszeniu uległ wymiar czasu jej pracy – do 3/4 etatu. Umowa została podpisana na nowych warunkach od 1 października 2017 r. Od 13 listopada 2017 r. pracownica ta jest niezdolna do pracy (zagrożona ciąża). W grudniu 2017 r. w naszej spółce pojawiła się kontrola ZUS, w wyniku której została wydana decyzja obniżająca podstawę wynagrodzenia naszej pracownicy do poziomu sprzed zmiany warunków zatrudnienia. Na podstawie tego wynagrodzenia ZUS obniżył również zasiłek chorobowy tej osoby. Czy miał do tego prawo? Co – jako pracodawca – powinniśmy zrobić w tej sytuacji?

Tak. ZUS ma prawo badać, czy ustalona przez płatnika podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (a w konsekwencji - podstawa wymiaru świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego i macierzyńskiego) została ustalona prawidłowo. Jeżeli w wyniku kontroli ZUS stwierdzi nieprawidłowości w tym zakresie, może zakwestionować ustalone przez strony wynagrodzenie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z ustaleniami kontroli, należy w pierwszej kolejności zgłosić zastrzeżenia do protokołu kontroli, a następnie - wnieść odwołanie od decyzji ZUS (jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione). Prawo wniesienia odwołania od decyzji przysługuje również osobie ubezpieczonej, czyli Państwa pracownicy.

Czytaj więcej w poradzie: Jak udowodnić zasadność pracowniczego wynagrodzenia, którego wysokość zakwestionował ZUS >>