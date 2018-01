data dodania: 15.01.2018

Wynajem samochodu na budowę nie jest objęty odwrotnym obciążeniem

Firma podpisze umowę na wynajem samochodu bez kierowcy do wywozu ziemi z budowy. Czy w tej sytuacji mamy do czynienia z mechanizmem odwrotnego obciążenia?

Nie! Usługę tę należy kwalifikować jako najem samochodów ciężarowych bez kierowcy do wywozu ziemi. Usługa tego typu nie jest wymieniona w załączniku numer 14 do ustawy o VAT, który określa, jakie usługi objęte są odwrotnym obciążeniem. Lista ta ma charakter zamknięty, a to oznacza, że tylko usługi wymienione na niej jest, musi być objęte odwrotnym obciążeniem.

