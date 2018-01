data dodania: 11.01.2018

Indywidualny rozkład czasu pracy może zostać wprowadzony tylko na pisemny wniosek pracownika

Nasi pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00. Chcielibyśmy, żeby kilku pracowników pracowało 2 dni w tygodniu w godz. 8.00-16.00, ale oni nie wyrażają na to zgody. Mamy zamiar wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy dla tych pracowników w regulaminie pracy. Czy po ustaleniu takiego zapisu w regulaminie pracownicy będą musieli dostosować się do wyznaczonych warunków?

Nie. Indywidualny rozkład czasu pracy może zostać wprowadzony tylko na pisemny wniosek pracownika. Umieszczenie w regulaminie pracy zapisu o wprowadzeniu indywidualnego rozkładu czasu pracy nie może zastąpić wniosku pracownika.

