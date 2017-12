data dodania: 21.12.2017

Wydatki na owoce dla pracowników można zaliczyć do kosztów

Podatnik ma zamiar udostępniać nieodpłatnie swoim pracownikom codzienną dawkę świeżych owoców. Czy taki wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Wydatki ponoszone przez podatnika na zakup owoców, które zostaną nieodpłatnie udostępnione pracownikom, to nic innego jak przejaw jego dbałości o stan zdrowia zatrudnionych osób. Takie działanie ma wpływ na ich samopoczucie, co z dużym prawdopodobieństwem przejawi się we wzroście wydajności pracy. Z tego powodu wydatki takie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.

