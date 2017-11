data dodania: 29.11.2017

Fakturę można anulować tylko wtedy, gdy nie została jeszcze wprowadzona do obrotu

Musimy anulować fakturę wystawioną dla jednego z naszych kontrahentów. Jak to zrobić?

Robi się to w ten sposób, że przekreśla się egzemplarze faktur oraz zamieszcza informację o tym, że zostały one anulowane. Z praktyki wynika, że urzędy skarbowe akceptują umieszczenie na anulowanej fakturze adnotacji wyjaśniającej, dlaczego tak się stało oraz kiedy to nastąpiło. Anulowane faktury przechowujemy w dokumentacji podobnie jak inne faktury. Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno ich ujmować w ewidencji sprzedaży.

