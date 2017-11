data dodania: 24.11.2017

Dzień wolny za święto może być wyznaczony jeszcze przed tym świętem

Pracownik, któremu przysługiwałby inny dzień wolny za pracę w święto, zwrócił się z wnioskiem do pracodawcy, aby ten czas wolny został mu udzielony jeszcze przed tym świętem. Czy takie postępowanie jest dopuszczalne?

Tak! Co do zasady dzień wolny w zamian za święto powinien być udzielony pracownikowi w okresie rozliczeniowym, w którym występuje to święto. Dzięki temu pracodawca ma pełną swobodę decydowania, kiedy to dokładnie nastąpi, biorąc pod uwagę wolę pracownika i potrzeby zakładu pracy. Ponieważ przepisy nie określają, że taki dzień musi być udzielony po wystąpieniu święta należy uznać, że można go udzielić także przed tym świętem.

