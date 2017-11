data dodania: 22.11.2017

Można zaliczyć do kosztów zwrot wydatków na leczenie pracownika w trakcie zagranicznej podróży służbowej

Jeden z moich pracowników rozchorował się w trakcie zagranicznej podróży służbowej. Czy mogę zaliczyć do kosztów zwrot wydatków na to leczeniem, jakie poniosłem na rzecz pracownika po jego powrocie do kraju? Czy pracownik z tytułu zwrotu tych kosztów uzyskał przychód ze stosunku pracy?

Tak. Do kosztów może Pan zaliczyć zwrot niezbędnych wydatków związanych z leczeniem pracownika w trakcie odbytej przez niego zagranicznej podróży służbowej. Otrzymany przez pracownika zwrot stanowi dla niego przychód zwolniony z PIT.

