data dodania: 20.11.2017

Indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy

W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Taki rozkład czasu pracy mamy ustalony w regulaminie pracy. Jeden z pracowników złożył wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym świadczyłby pracę w takich samych godzinach jak pozostali pracownicy, ale od wtorku do soboty. Z punktu widzenia organizacyjnego pracodawcy taka zmiana nam odpowiada, ale mamy wątpliwości, czy możemy się na to zgodzić. Czy odstępstwo od rozkładu czasu pracy wynikającego z regulaminu pracy jest w tej sytuacji dopuszczalne?

Tak. Zastosowanie do pracownika, na jego wniosek, indywidualnego rozkładu czasu pracy może polegać na ustaleniu nie tylko innych godzin pracy, ale również innych dni pracy. Niedopuszczalne byłoby jedynie ustalenie indywidualnego rozkładu obejmującego niedzielę, w razie gdy dane prace nie są objęte możliwością ich wykonywania w niedziele albo rozkład miałby w sposób stały obejmować pracę w niedziele.

