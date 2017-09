data dodania: 27.09.2017

Za nieudzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego grozi grzywna

30 września mija termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca, który tego urlopu nie udzieli, może być ukarany karą grzywny w wysokości nawet 30 000 zł.

Zasadą jest, że pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop, który do końca roku nie został wykorzystany zgodnie z ustalonym planem urlopów lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem, staje się urlopem zaległym.

Termin udzielenia zaległego urlopu

Pracodawca powinien udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do 30 września następnego roku przypadającego po roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Oznacza to, że niewykorzystany przez pracownika urlop za 2016 r. powinien zostać udzielony do 30 września 2017 r. Należy podkreślić, że pracownik nie musi wykorzystać całego zaległego urlopu do końca września. Wystarczy bowiem, aby rozpoczął urlop najpóźniej do 30 września.

Przykład

W 2016 r. pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego - zostało mu 12 dni. Pracodawca udzielił mu urlopu od 29 września 2017 r. do 13 października 2017 r. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe. Pomimo że pracownik zakończy urlop w październiku, to zaczął on z niego korzystać przed ostatecznym terminem przypadającym na 30 września 2017 r.

Od zasady nakazującej udzielenie pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego jest jeden wyjątek. Dotyczy on urlopu na żądanie (mimo że jest on udzielany z puli dni urlopu wypoczynkowego). W przypadku gdy pracownik nie wykorzysta urlopu na żądanie, z końcem roku niewykorzystane dni tego urlopu tracą swój szczególny charakter i w kolejnym roku kalendarzowym stają się dniami zaległego "zwykłego" urlopu. Należy jednak pamiętać, że inny jest termin ich wykorzystania. Otóż dni zaległego urlopu za żądanie można wykorzystywać do końca kolejnego roku, a nie do końca września (pismo Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy 7 kwietnia 2008 r., sygn. GPP-110-4560-170/08/PE).

