data dodania: 13.07.2017

Nie można wystawiać z góry faktur dokumentujących skonto

Podatnik nie może uwzględnić skonta już w momencie wystawienia faktury, jeżeli nie zostały jeszcze spełnione warunki uprawniające do otrzymania skonta (wcześniejsza zapłata lub zapłata w terminie). Na etapie wystawienia faktury nie wiadomo bowiem, czy rabat ten faktycznie zostanie przyznany. Podatnik nie może więc wystawiać faktur z uwzględnieniem skonta, a później faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania – gdy warunki zapłaty nie zostaną spełnione. Takie stanowisko wyraził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2017 r.

Organy podatkowe nie zajmują jednolitego stanowiska w sprawie dokumentowania rabatów uzależnionych od terminowej zapłaty ceny. W interpretacjach z 18 maja 2015 r., sygn. ITPP2/4512-271/15/AD, oraz z 2 maja 2016 r., sygn. ITPP2/4512-159/16/PB, organy podatkowe twierdziły, że podatnicy mogą wystawiać faktury z uwzględnieniem rabatów (skont) na podstawie pisemnego zobowiązania nabywcy, że dokona zapłaty w umówionym terminie, jeszcze przed faktycznym dokonaniem zapłaty. Jest to korzystne dla podatników rozwiązanie, ponieważ nie muszą oni wystawiać faktur korygujących. Unikają więc konieczności wystawiania dodatkowego dokumentu - faktury korygującej. Niestety - jak widać z przytoczonej interpretacji - to korzystne rozwiązanie nie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Co więcej, w cytowanej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że poprzednie korzystne interpretacje nie mają charakteru utrwalonej praktyki i mają wyłącznie zastosowanie w indywidualnych sprawach podatników, do których są skierowane. Podatnicy, którzy rozważają wprowadzenie takiego sposobu dokumentowania skont, powinni więc poprzedzić swoją decyzję wystąpieniem do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji potwierdzającej prawidłowość swojego postępowania.

