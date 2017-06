data dodania: 23.06.2017

Kompensata, cesja i barter wykluczają prawo do wcześniejszego zwrotu VAT

Kompensata, cesja lub barter niewątpliwie są formą zapłaty. Problem w tym, że z przepisów warunkujących przyspieszony zwrot VAT (w terminie 25 dni) wynika, że aby uzyskać przyspieszony zwrot VAT, należy dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku, co jest wykluczone przy wspomnianych formach zapłaty. Podatnicy, którzy dokonują zapłaty w innej formie niż przelewem, nie mogą więc – co do zasady – korzystać z możliwości uzyskania wcześniejszego zwrotu VAT. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe. Potwierdza je też najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Początkowo sądy administracyjne nie zgadzały się z wykładnią przepisów ograniczającą prawo do uzyskania przyspieszonego zwrotu VAT. Dla przykładu w wyroku z 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 1731/11) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku jest spełniony także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury wskazanej w tym przepisie podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 czerwca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1075/10) zajął podobne stanowisko, opowiadając się za prawem do zwrotu różnicy podatku w terminie skróconym (25 dni) również w przypadku, gdy zobowiązanie wygasło wskutek potrącenia (kompensaty), barteru lub cesji należności.

Zmiana stanowiska NSA

NSA zmienił swoje stanowisko w sprawie przyspieszonego zwrotu VAT - najpierw w wyroku z 30 listopada 2015 r. (sygn. akt I FSK 1292/14), a potem w kolejnych. W najnowszych orzeczeniach - z 4 stycznia 2017 r. (sygn. akt I FSK 806/15, I FSK 807/15) NSA również podzielił argumentację urzędu skarbowego. Stwierdził, że przyspieszony zwrot VAT nie przysługuje podatnikowi, gdy w grę wchodzi kompensata, cesja lub inny bezgotówkowy sposób regulowania zobowiązań.

Sprawa rozstrzygnięta wyrokiem NSA dotyczyła spółki, która złożyła deklarację VAT-7 z wnioskiem o zwrot daniny w przyspieszonym, 25-dniowym terminie. Swój wniosek spółka umotywowała koniecznością uzyskania środków niezbędnych do finansowania bieżącej działalności i terminowego realizowania zobowiązań. Spółka podkreślała, że VAT naliczony wynika z faktur dokumentujących należności zapłacone, a to stanowi jeden z warunków niezbędnych do przyspieszenia zwrotu VAT.

