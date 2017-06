data dodania: 14.06.2017

Pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe, jeżeli uchylił regulamin zfśs

Pracodawca, który zamierza wypłacać świadczenie urlopowe, powinien wprowadzić do regulaminu wynagradzania, za zgodą przedstawiciela załogi, zapisy uchylające regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednocześnie powinien wprowadzić do regulaminu zapisy dotyczące przyznawania i wypłaty świadczenia urlopowego. Zmiany te wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w firmie.

PROBLEM

Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą niespełna 30 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Taki stan zatrudnienia utrzymujemy od kilku lat. Do 31 grudnia 2016 r. byliśmy zobowiązani do posiadania regulaminu wynagradzania i tworzenia zfśs. Od 1 stycznia 2017 r. te obowiązki nas nie dotyczą, przy czym pozostawiliśmy w mocy regulamin wynagradzania, nie uchylając jeszcze postanowień dotyczących funduszu socjalnego, który w tym regulaminie jest nadal utrzymywany. Rozpoczyna się sezon urlopowy i pracownicy zwracają się do nas z zapytaniem o dofinansowanie do wypoczynku. Czy w tej sytuacji możemy zamiast dofinansowania wypoczynku z zfśs wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe? Nadmieniamy, że nie działa u nas organizacja związkowa.

RADA

Aby wypłata świadczenia urlopowego była możliwa, powinni Państwo wprowadzić do regulaminu wynagradzania, za zgodą przedstawiciela załogi, zapisy uchylające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie należy wprowadzić do regulaminu zapisy dotyczące przyznawania i wypłaty świadczenia urlopowego. Zmiany wejdą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa firmie.

UZASADNIENIE

Jeżeli w pierwszym dniu 2017 r. nie spełniali Państwo kryteriów zobowiązujących do tworzenia funduszu i po uzgodnieniu z przedstawicielstwem załogi nie będą Państwo prowadzić zfśs, mają Państwo obowiązek poinformowania o tym pracowników. Zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy wyrażonym w odpowiedzi na pytanie redakcji MPPiU, jeśli u pracodawcy zatrudniającego na 1 stycznia 2017 r. mniej niż 50 pracowników pracownicy objęci są regulaminem wynagradzania, wówczas postanowienia o nietworzeniu funduszu oraz o niewypłacaniu świadczenia urlopowego powinien zawierać ten regulamin.

Mimo że chcą Państwo wycofać się tylko z działalności socjalnej tworzonej w ramach zfśs, ale wypłacać świadczenie urlopowe, przez analogię wskazany pogląd można zastosować do sytuacji, jaka ma miejsce u Państwa. Oznacza to, że zmiany w zakresie rodzaju wypłacanych świadczeń powinny zostać wprowadzone do przepisów wewnątrzzakładowych, tj. regulaminu wynagradzania. Wejdą one w życie po upływie 2-tygodni od podania ich do wiadomości pracowników w sposób przejęty w zakładzie pracy.

