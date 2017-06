data dodania: 08.06.2017

Przedłużenie umowy do dnia porodu nie podlega limitom, które dotyczą umów na czas określony

Jeżeli z powodu przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu nastąpi przekroczenie 33 miesięcy zatrudniania na podstawie takiej umowy lub pracodawca zawrze więcej niż 3 takie umowy, to nie dojdzie do przekształcenia umowy na czas określony w umowę bezterminową. Takie zmiany zostały wprowadzone do Kodeksu pracy od 1 czerwca 2017 r.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują limity dotyczące zawierania umów na czas określony. Obecnie z tym samym pracownikiem można:

podpisać umowę na czas określony maksymalnie na 33 miesiące (dotyczy to również kilku umów tego rodzaju zawieranych z jednym pracownikiem),

zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony.

Jednocześnie zostały przewidziane cztery wyjątki od tych regulacji. Mianowicie zawarcie umowy na czas określony nie podlega limitom, jeżeli taka umowa została zawarta:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Wprowadzone od 22 lutego 2016 r. przepisy nie regulowały natomiast kwestii obowiązywania limitów dotyczących umów na czas określony, w sytuacji gdy umowa była przedłużana do dnia porodu z pracownicą w ciąży zatrudnioną na czas określony.

