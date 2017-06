data dodania: 01.06.2017

Umowa tymczasowa zawarta z pracownicą w ciąży zostanie przedłużona do dnia porodu

Od 1 czerwca 2017 r. do pracownic tymczasowych ma zastosowanie zasada, że umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu. Dotyczy to pracownic mających łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej.

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych uchyliła przepis, zgodnie z którym do umowy o pracę zawartej z pracownicą tymczasową nie stosuje się przedłużania umowy terminowej do dnia porodu. W zamian wprowadziła regulację, zgodnie z którą takie przedłużenie stosuje się do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę. Ten łączny, co najmniej 2-miesięczny okres powinien obejmować:

okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, poprzedzającym zawarcie umowy o pracę, która miałaby być przedłużona do dnia porodu, lub

okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę z agencją pracy tymczasowej do dnia, w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny, co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

Można uznać, że w takim przypadku agencja pracy tymczasowej umówi się, iż pracodawca użytkownik będzie dopuszczał taką pracownicę do pracy także po upływie umówionego okresu skierowania, pod warunkiem że:

ma jeszcze do wykonania pracę tymczasową, którą mógłby powierzyć takiej pracownicy,

praca, do której pracodawca użytkownik może dopuścić pracownicę, nie jest pracą wzbronioną pracownicom w ciąży ani nie jest wzbroniona przez lekarza tej konkretnej pracownicy.

