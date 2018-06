data dodania: 29.06.2018

Zgłaszanie naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

13 lipca 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z rozporządzeniem zgłoszenia będzie można przesyłać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w formie papierowej lub elektronicznej. Mają one stanowić dodatkowe źródło do pozyskiwania informacji o potencjalnych naruszeniach przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz tworzą rozwiązania mające charakter ochronny dla zgłaszających ewentualne nieprawidłowości.

Rozporządzenie zakreśla krąg osób uprawnionych do zgłaszania potencjalnych naruszeń. Są to:

pracownicy instytucji obowiązanych do stosowania przepisów przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

byli pracownicy instytucji obowiązanych, oraz

inne osoby, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz.U. z 2018 r. poz. 959

Oprac. Ewa Sławińska

