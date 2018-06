data dodania: 28.06.2018

Pracodawca sprawdzi niekaralność pracownika

Pracodawca prowadzący działalność w sektorze finansowym (np. jako bank lub instytucja kredytowa) może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności lub informacji w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego. Takie uprawnienie przyznała pracodawcom od 27 czerwca 2018 r. ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

Uprawnienie pracodawców do żądania informacji o niekaralności ma charakter nieobowiązkowy. W przypadku skorzystania z tego prawa pracodawca będzie ponosił koszt uzyskania informacji z KRK. Ma on bowiem obowiązek niezwłocznie zwrócić osobie, która na jego żądanie wystąpiła do KRK, równowartość poniesionej opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności.

Jest to istotna zmiana w kontekście wejścia w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). Zgodnie bowiem z RODO przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa wolno dokonywać:

wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub

jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem UE albo prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 10 RODO).

Zgodnie z RODO w przypadku braku odpowiedniego przepisu prawa krajowego przetwarzanie danych pracowniczych dotyczących niekaralności jest wątpliwe nawet za zgodą pracownika. Nowa ustawa o pozyskiwaniu informacji o niekaralności stwarza więc dla wskazanych pracodawców taką podstawę do żądania informacji dotyczących niekaralności.

Omawiana nowelizacja określa bezpośrednio i w sposób wyczerpujący pracodawców, którzy uzyskują uprawnienie do weryfikacji niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych (art. 2 ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego).Regulacja ma zastosowanie do podmiotów krajowych, oddziałów podmiotów zagranicznych oraz do podmiotów zagranicznych działających transgranicznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należą do nich m.in.banki krajowe, instytucje kredytowe, krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są także podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych. Przepisy ustawy dotyczące podmiotów sektora finansowego stosuje się także do: Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Rzecznika Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

