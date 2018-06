data dodania: 27.06.2018

Jakich danych w formie JPK może zażądać urząd

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Będą to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy. Obowiązek przesyłania danych w strukturze JPK dotyczyć będzie ksiąg podatkowych prowadzonych elektronicznie oraz dowodów księgowych wystawianych w ten właśnie sposób. Co to oznacza w praktyce?

Z art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej wynika, że przez księgi podatkowe rozumie się:

księgi rachunkowe,

podatkową księgę przychodów i rozchodów,

ewidencje oraz rejestry

- do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Oznacza to, że od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów podatkowych obejmie następujące struktury w zakresie ksiąg podatkowych:

księgi rachunkowe - JPK_KR,

podatkową księgę przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,

ewidencję przychodów - JPK_EWP.

Jeżeli zaś chodzi o dowody księgowe, to obowiązek ten obejmie na ten moment następujące struktury:

faktury sprzedaży - JPK_FA,

magazyn - JPK_MAG,

wyciąg bankowy - JPK_WB.

Poszczególne struktury logiczne wymienionych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych można znaleźć pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administra-cja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur JPK. Mają one dotyczyć m.in. paragonów fiskalnych. Świadczy o tym projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl). W uzasadnieniu do tego projektu możemy przeczytać, że jego celem jest cyfryzacja dokumentów i raportów fiskalnych, zapewnienie bezpiecznej transmisji danych z kas do systemów teleinformatycznych Ministerstwa Finansów oraz umożliwienie zaawansowanej analizy danych fiskalnych.

