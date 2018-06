data dodania: 27.06.2018

Nowy rodzaj zwolnienia podatkowego od 30 czerwca

30 czerwca 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Na jej podstawie przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie w formie zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli inwestują w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Warunkiem jest aby zakupy te służyły rozwojowi np. były związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub służyły zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

założeniem nowego przedsiębiorstwa,

zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub

zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Z systemu wsparcia zostały wyłączone przedsiębiorstwa, wobec których wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez niego decyzji o wsparciu. Stosownie do przepisu art. 14 ustawy uzyskanie tej decyzji będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Kryteria te zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy (art. 14 ust. 3 ustawy).

Przedsiębiorca, który zamierza dokonać wydatków na nową inwestycję w rozumieniu przytoczonej wcześniej definicji, będzie mógł wystąpić do Ministra Gospodarki z wnioskiem o wsparcie w postaci zwolnienia od podatku PIT lub CIT. Wraz z wnioskiem będzie musiał złożyć plan realizacji nowej inwestycji. W decyzji o wsparciu określony zostanie okres jej obowiązywania (a co za tym idzie okres, przez który przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego). Decyzja wydana zostanie na okres nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 15 lat. Określone w niej zostaną przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:

zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników; poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji; terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane; maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej; kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca; terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 1, art. 2 pkt 1, art. 3, art.13, art. 14 i art. 15 ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – Dz.U. z 2018 r. poz. 1162

Oprac. Ewa Sławińska