data dodania: 26.06.2018

Skrócenie terminu w "uldze na złe długi" w VAT

MF wydało komunikat, w którym zapowiedziało zmiany, jakie zamierza wprowadzić w podatkach w 2019 r. Zmiany dotkną również VAT. Planowana jest rezygnacja z deklaracji VAT i nowa matryca stawek VAT. Zmiany dotyczyć będą także ulgi na złe długi.

Resort finansów planuje skrócić ze 150 do 120 dni termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących "ulgi na złe długi".

Pozwoli to na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni. Wpłynie to pozytywnie na jego kondycję finansową dzięki uwolnieniu (wcześniej) dodatkowych środków finansowych. Również po stronie dłużnika nastąpi skrócenie terminu ze 150 do 120 dni na obowiązkową korektę odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Będzie to stanowić mobilizację do spłaty wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym.

