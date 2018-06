data dodania: 07.06.2018

Zatrudnianie cudzoziemców nadal problematyczne

Ukraińcy pracują już w co dziesiątej polskiej firmie. Pracodawcy coraz chętniej patrzą w kierunku Wschodu, bo rąk do pracy na rodzimym rynku zaczyna brakować. Zatrudnienie cudzoziemca powinno być coraz łatwiejsze, ale formalności nadal pozostają największą zmorą przedsiębiorców.

Obecnie Ukraińców zatrudnia aż 39 proc. dużych przedsiębiorstw, 21 proc. średnich i 6 proc. małych – tak wynika z "Barometru Imigracji Zarobkowej" przygotowanego na zlecenie Personnel Service. 14 proc. firm w najbliższym czasie zamierza poszukiwać pracownika z Ukrainy. Powód? Brak rąk do pracy na rynku krajowym. Wskazuje na to aż 91 proc. przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, przepytanych przez Konfederację Lewiatan.

W Polsce w 2017 r. zarejestrowano ponad 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. To o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Eksperci nie mają wątpliwości, że Polsce potrzebni są pracownicy z innych krajów. Problem w tym, że pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców nadal zmagają się z wieloma problemami. Główna przeszkoda to formalności administracyjne, na co w badaniu Personnel Service wskazuje 37 proc. firm dostrzegających trudności w rekrutacji obywateli Ukrainy.

Od początku 2018 roku w Polsce obowiązują nowe zasady sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Nowe rozwiązania dotyczą pracy krótkoterminowej, wykonywanej przez obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy mogą skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy.

– Na pewno zyskały przedsiębiorstwa prowadzące działalność sezonową. Od stycznia mogą zatrudniać cudzoziemców na dziewięć miesięcy, a nie, jak wcześniej, na pół roku – mówi prezes Personnel Service Krzysztof Inglot. – Widzimy też, że urzędy pracy ukróciły proceder wydawania „lewych” oświadczeń. Lepsza kontrola wniosków powoduje, że wydawane są tylko oświadczenia dla osób, które faktycznie chcą podjąć pracę w Polsce – dodaje. Zdaniem Inglota nowe przepisy jednak nieco wydłużyły procedurę weryfikacji wniosków.

Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. Prawa Pracy Pracodawców RP zauważa, że nowe regulacje to nowe procedury, które wywołują wątpliwości interpretacyjne i są różnie stosowane przez poszczególne urzędy pracy.

– W efekcie cała procedura związana z zatrudnieniem cudzoziemca wiąże się z większą biurokracją i trwa dłużej. Są urzędy, gdzie opóźnienia dochodzą do kilku tygodni, choć zgodnie z przepisami oświadczenie powinno zostać wpisane do ewidencji w terminie 7 dni, niektóre urzędy limitują też liczbę oświadczeń, które można złożyć jednego dnia – twierdzi Żukowska-Czaplicka.

– Nowe przepisy niestety nie rozwiązują wszystkich dotychczasowych problemów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, a największymi z nich była nadmierna formalizacja procedur oraz ich przewlekłość. Wydaje się, że wręcz je pogłębiły – podkreśla ekspert Pracodawców RP.

Eksperci mówią wprost: polskiemu rynkowi pracy potrzeba cudzoziemców. – W obecnej sytuacji, gdy mamy rekordowo niskie bezrobocie, pracodawcom brakuje rąk do pracy, a Polacy zwyczajnie nie chcą wykonywać niektórych prac – konieczne jest posiłkowanie się pracownikami z zagranicy. Brak pracowników hamuje rozwój firm, a to jest groźne dla całej gospodarki – twierdzi Wioletta Żukowska-Czaplicka.

– Na pewno korzystne byłoby wydłużenie okresu, przez jaki Ukraińcy mogą legalnie pracować w Polsce – przekonuje Krzysztof Inglot. – Nadal też potrzebujemy zachęt, które przyciągną do Polski małżeństwa z Ukrainy. Kluczowe w tym zakresie jest dostosowanie produktów bankowych, w szczególności kredytów hipotecznych, do możliwości osób z Ukrainy. Otrzymanie kredytu na mieszkanie na pewno byłoby wabikiem dla młodych ludzi, którzy chcą przyjeżdżać do Polski, ale na razie brakuje im zachęt, żeby u nas zostać. Dotyczy to również dostępu do edukacji dla ich dzieci – dodaje.

Według Pracodawców RP należałoby rozszerzyć listę państw, których obywatele są zatrudniani w Polsce na uproszczonych zasadach. – Uważamy, że wykaz tych państw powinien zostać zweryfikowany i dostosowany do bieżących potrzeb rynkowych. Obecna lista powinna zostać rozszerzona o te państwa, gdzie zainteresowanie podjęciem pracy w Polsce jest coraz większe, chodzi tu m.in. o Filipiny, Indie, Nepal czy Bangladesz. Z dużą nadzieją czekamy na zapowiadane przez rząd zmiany dotyczące wprowadzenia strategii migracyjnej – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Źródło: Pracodawcy RP

Odsłuchaj swoje aktualności >>