data dodania: 25.06.2018

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca

Jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r. mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.

Ustawa o rachunkowości nakazuje (art. 53 ust. 1 uor.) by roczne sprawozdanie finansowe jednostki zostało zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Tym samym jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r. mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej do 30 czerwca 2018 r. Należy przypomnieć, że według ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 7 uor.) organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Organem tym jest:

w spółce akcyjnej - zwyczajne walne zgromadzenie,

w spółce komandytowo-akcyjnej - walne zgromadzenie,

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zwyczajne zgromadzenie wspólników,

w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej - wspólnicy,

w przedsiębiorstwie państwowym - rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski,

w spółdzielni - walne zgromadzenie członków,

w przedsiębiorstwach osób fizycznych – właściciel.

W przypadku jednostek, które mają obowiązek poddawania swoich sprawozdań finansowych badaniu – zatwierdzenie sprawozdania musi zostać poprzedzone wydaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania.

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650.

Oprac. Paweł Muż

