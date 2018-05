data dodania: 29.05.2018

Kiedy przedłużenie zwrotu VAT jest skuteczne

Zagadnienie przedłużenia terminu zwrotu VAT zawsze budziło duże emocje. Z jednej strony organy podatkowe twierdzą, że potrzebują czasu na zweryfikowanie prawidłowości rozliczeń (i z przyczyn technicznych, i z uwagi na procedury, np. wystąpienie do zagranicznej administracji podatkowej) oraz że skala wyłudzeń VAT wymusza ostrożność przy dokonywaniu zwrotu podatku. Z drugiej strony - wstrzymywanie zwrotów VAT może prowadzić w skrajnym przypadku nawet do utraty płynności finansowej danej firmy, a organy podatkowe mogą wielokrotnie przedłużać termin zwrotu. Powstaje pytanie, kiedy przedłużenie terminu zwrotu jest skuteczne.

NSA w wyroku z 23 kwietnia 2018 r. w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FSK 255/17) rozwiał te wątpliwości. Uznał, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu będzie skuteczne, jeżeli zostanie doręczone przed upływem terminu zwrotu.

W ocenie NSA termin zwrotu VAT jest przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia w ramach czynności sprawdzających.

Z uzasadnienia ustnego wynika, że określone w art. 87 ust. 2 i 6 ustawy o VAT terminy (czyli termin 25-dniowy i termin 60-dniowy) to terminy prawa materialnego, określające uprawnienia i obowiązki podatnika. Nie budzi przy tym wątpliwości, że po upływie wskazanych terminów wygasa prawo organów podatkowych do wydawania postanowień.

Sąd zwrócił uwagę m.in. na fakt, że skoro termin zwrotu VAT rozpoczyna swój bieg od daty wpływu deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego (nie zaś np. od nadania przez podatnika deklaracji podatkowej w placówce pocztowej), to pojawia się pytanie, czy "na zasadzie symetrii" również w obliczu kierowania postanowień do podatnika ważniejsze powinno być doręczenie, a nie wydanie postanowienia.

NSA odwołał się do wypracowanego w orzecznictwie i doktrynie (także według ogólnego postępowania administracyjnego) poglądu, że byt prawny decyzji czy postanowienia rozpoczyna się od momentu, gdy "wola organu zostanie uzewnętrzniona", czyli przez jej doręczenie lub ogłoszenie stronom.

Za niezasadny i nieznajdujący uzasadnienia bezpośrednio w przepisach (czy to prawa materialnego czy procesowego) uznał NSA pogląd, że wystarczające jest samo nadanie przez organ podatkowy postanowienia w placówce pocztowej. Rozwiązanie to odnosi się bowiem bardziej do obowiązków podatników, niż organów podatkowych.

Czytaj więcej w artykule: " Kiedy przedłużenie zwrotu VAT jest skuteczne - najnowszy wyrok NSA" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>