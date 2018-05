data dodania: 25.05.2018

Działalność nieewidencjonowana a podatek dochodowy

Brak zarejestrowanej działalności gospodarczej nie oznacza, że uzyskiwane przez osobę fizyczną dochody są zwolnione z opodatkowania. Pojęcie działalności nieewidencjonowanej odnosi się tylko do braku wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zatem zobowiązana do ewidencjonowana uzyskanych przychodów, ponoszonych kosztów i odprowadzania z tego tytułu należnego podatku dochodowego.

Zgodnie z ustawą osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest więc zobowiązana do odprowadzania miesięcznych zaliczek na PIT. Nie oznacza to jednak, że nie zapłaci tego podatku w ogóle. Uzyskane w ciągu roku zarobki będzie musiała bowiem wykazać w rozliczeniu rocznym. Zarobki te będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zastosowanie będzie tu mieć skala podatkowa w wysokości 18% i 32%. W art. 20 ustawy o pdof dodane zostały ust. 1ba-1bc, zgodnie z którymi za przychody z innych źródeł uważa się również przychody osiągane z działalności nieewidencjonowanej.

W razie przekroczenia limitu przychodu z działalności nieewidencjonowanej uznaje się, że podatnik, poczynając od dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG (albo od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ terminu na złożenie takiego wniosku), uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 20 ust. 1bb ustawy o pdof). Z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej instytucję działalności nieewidencjonowanej wyraźnie wskazane zostało, że przychody osiągane z działalności nieewidencjonowanej są przychodami z tzw. innych źródeł i w konsekwencji będą podlegały opodatkowaniu. W przypadku natomiast przekroczenia pułapu przychodów działalność będzie uznawana za działalność gospodarczą już od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło.

