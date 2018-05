data dodania: 24.05.2018

Kilometrówka nie jest przychodem

Zwrot kosztów otrzymany przez pracownika z tytułu używania samochodu prywatnego dla potrzeb pracodawcy nie jest jego przychodem. Potwierdził to WSA w Warszawie w wyroku z 29 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1393/17.

Kwestia rozliczania zwrotu kosztów używania przez pracowników samochodu prywatnego dla potrzeb pracodawcy budzi wątpliwości. Zdaniem organów podatkowych tylko w przypadku gdy na pracodawcy ciąży obowiązek zwrotu takich kosztów na podstawie odrębnych przepisów, otrzymane kwoty mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b updof. W pozostałych przypadkach otrzymane kwoty należy doliczyć pracownikom do przychodów ze stosunku pracy. Odmienne, korzystne dla pracowników stanowisko w tej sprawie zajął WSA w Warszawie w wyroku z 29 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1393/17. Stwierdził w nim, że:

Sąd uznał, że Organ naruszył art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, ponieważ nie miał podstaw do uznania, że kwoty wypłacane pracownikowi za wykorzystywanie prywatnego samochodu w celach służbowych do tzw. jazd lokalnych są przychodem ze stosunku pracy. W rezultacie, Organ naruszył też art. 31 ustawy o PIT, ponieważ przepis ten zobowiązuje pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. Sąd jest zdania, że kwoty wypłacane pracownikowi (opisane we wniosku) nie stanowią przychodu ze stosunku pracy, zatem konsekwentnie nie ma też zdaniem Sądu podstaw do tego, aby uznać art. 31 ustawy o PIT za podstawę do obliczania i pobierania zaliczek przez Bank jako płatnika.

Przywołane orzeczenie jest nieprawomocne. Należy mieć nadzieję, że takie samo stanowisko w tej sprawie zajmie NSA.

Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 200; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 858

Oprac. Katarzyna Wojciechowska

Odsłuchaj swoje aktualności >>