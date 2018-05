data dodania: 23.05.2018

Składki ZUS dla małych firm zależne od wysokości przychodu

Przyspieszono prace nad projektem zmiany przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, które wprowadzają kolejną ulgę składkową dla osób fizycznych prowadzących firmę na własny rachunek. Wysokość składek ZUS dla tych osób ma zostać uzależniona od kwoty uzyskiwanego przez nie przychodu z tytułu działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie osiąganie z działalności rocznego przychodu nieprzekraczającego kwoty 30- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawowym celem wydania omawianej nowelizacji ustawy jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Intencją wprowadzanej regulacji są także: rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności zawodowej, ograniczenie tzw. „szarej strefy” oraz poprawa przeżywalności przedsiębiorstw.

Projekt uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek od osiąganego przychodu dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem koniecznym skorzystania z rozwiązania jest nieprzekraczanie limitu rocznego przychodu w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (projektowany art. 18c ust. 1 nowelizacji).

Projektowana regulacja obejmuje przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnych (wyłączone z jej zakresu są osoby uczestniczące w spółkach osobowych). Taki warunek ma na celu wyeliminowanie nadużyć w postaci przenoszenia przychodów do innych form działalności celem optymalizacji obciążeń składkowych.

W przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny limit przychodu warunkujący korzystanie z projektowanych rozwiązań ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej (projektowany art. 18c ust. 7 nowelizacji). Dodatkowo osoby, które opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej na podstawie odrębnych przepisów w poprzednim roku kalendarzowym nie będą mogły skorzystać z projektowanych rozwiązań mimo teoretycznego spełniania warunku limitu przychodów (projektowany art. 18c ust. 10 pkt 1 nowelizacji). Poza tym wyłączone są osoby korzystające z podstawy wymiaru określonej w art. 18a ustawy systemowej (preferencyjne zasady oskładkowania), gdyż zasady wynikające z art. 18c tej ustawy po nowelizacji będą dla nich zawsze mniej opłacalne (projektowany art. 18c ust. 10 pkt 2 nowelizacji).

Kolejnym warunkiem skorzystania z projektowanej regulacji jest prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych. Powyższa przesłanka ma na celu wyeliminowanie nadużyć w postaci celowego zakładania albo wznawiania działalności w końcówce roku kalendarzowego, aby w kolejnym roku móc opłacać składki od najniższej podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia (projektowany art. 18c ust. 10 pkt 3 nowelizacji).

Projekt przewiduje ograniczenie czasowe możliwości ustalania najniższej podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18c do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy (projektowany art. 18c ust. 10 pkt 5 nowelizacji). Rozwiązanie to ma motywować przedsiębiorców do rozwoju działalności i w efekcie przechodzenia na tzw. zasady ogólne.

Wysokość najniższej podstawy wymiaru zgodnie z art. 18c ust. 3 ustawy systemowej po nowelizacji będzie równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym oraz współczynnika na dany rok kalendarzowy określonego wzorem (projektowany art. 18c ust. 5 nowelizacji). Wartość współczynnika ogłosi Prezes ZUS co roku w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (art. 18c ust. 6 projektu nowelizacji).

Ustawa wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 3 projektowanej nowelizacji, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia ustawy. Jest to podyktowane koniecznością wcześniejszego ogłoszenia przez Prezesa ZUS wysokości współczynnika na 2019 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Czytaj także:

""Nie" dla kryteriów przychodu dla obniżki w składkach ZUS" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>