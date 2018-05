data dodania: 23.05.2018

RODO znosi obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych

25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.

Wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w dniu 25 maja 2018 r. zostaje zniesiony obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych. Oznacza to, że od tego dnia nie trzeba przesyłać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji, zgłoszeń zmian w zbiorach ani wniosków o wykreślenie.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że wygaśnięcie obowiązku zgłaszania zbiorów nie wymaga podejmowania żadnych działań. Nie trzeba składać żadnych pism ani wniosków o wykreślenie zbiorów.

Źródło: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

