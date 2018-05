data dodania: 18.05.2018

Czy przedsiębiorcy muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG

Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast starych wpisów, które od lat nie były modyfikowane.

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw miała na celu „wyczyszczenie” systemu CEIDG z wpisów które nie pozwalają zidentyfikować przedsiębiorcy na podstawie dostępnych baz publicznych, nie były modyfikowane od momentu powstania systemu CEIDG. Ustawa dawała przedsiębiorcom 30 miesięcy na dokonanie stosowanych zmian. Termin mija 19 maja 2018 r. Wykreślenie będzie odbywać się stopniowo, zatem jest jeszcze czas na korektę danych. Wykreślenie dotyczy starych wpisów, które do dziś są w systemie, a które pochodzą ze starych ewidencji gminnych i od lat nikt ich nie zmieniał. To ok. 235 tys. wpisów. Wykreślenie ma charakter porządkujący, czyści rejestr z "nieaktywnych" wpisów, co jest niezbędne dla zachowania roli rejestru i bezpieczeństwa obrotu.

Problem braku numerów PESEL we wpisach wynika z migracji danych z ewidencji gminnych, którą przeprowadzono w 2011 r. przy tworzeniu rejestru CEIDG. Część „zmigrowanych” wpisów (kilkaset tysięcy) zawierała braki, przede wszystkim nie posiadała kluczowego dla identyfikacji przedsiębiorcy numeru PESEL. W efekcie do systemu CEIDG trafiły wpisy zawierające np. tylko imię i nazwisko, co nie pozwala na identyfikację przedsiębiorcy.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Należy też zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca, na mocy przepisów Konstytucji Biznesu, może samodzielnie dokonywać zmian w swoim wpisie, określając m.in. datę rozpoczęcia i zakończenia działalności, także z datą wsteczną. Nie ma ryzyka, że w przypadku jakichkolwiek pomyłek przedsiębiorca będzie miał problem z korektą swojego statusu.

Ministerstwo dokonało samodzielnej weryfikacji wpisów w rejestrach publicznych. Samodzielnie zweryfikowało te wpisy, które nie posiadały numeru PESEL, ale miały numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL w bazie PESEL. W ten sposób uzupełniono kilkaset wpisów. Kolejnym działaniem była weryfikacja bazy danych przedsiębiorców bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców.

Komunikaty o zbliżającym się dniu wykreślenia wpisów bez numeru PESEL były umieszczane w systemie CEIDG. Dodatkowo Ministerstwo zwracało się z prośbą do gmin o kontakt z przedsiębiorcami działającymi na ich terenie. Ostatni raz taka prośba przekazywana była w kwietniu 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi

