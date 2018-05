data dodania: 18.05.2018

Szybka rejestracja elektroniczna i 1 zł kapitału na start

Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej. Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, w szczególności start-upów. Projekt dotyczący nowej formy spółki akcyjnej trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

"Nikt nie ma wątpliwości, że potencjał naszych start-upów jest ogromny. Wychodząc im naprzeciw i chcąc jak najwięcej korzystać z ich rozwiązań, proponujemy nową formę prowadzenia działalności w Polsce. Rozpoczynamy konsultacje dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej. To dla nas punkt wyjścia do dalszych prac nad przepisami" – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Najpierw przeprowadzono wielomiesięczne rozmowy i prekonsultacje ze środowiskiem praktyków i ekspertów, by móc wypracować propozycje rozwiązań. Teraz zostają one poddane szerokim konsultacjom.

Na świecie, w tym w Polsce, co chwila rodzą się nowe pomysły. Wśród 1,77 mln aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych w naszym kraju (dane Fundacji Startup Poland za 2015 r.) jest ok. 2,5 tys. młodych innowacyjnych firm. Potencjał startupów w 2023 r. to według Deloitte 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

W Europie coraz częściej tworzy się formy prawne z myślą o start-upach. Do tego grona dołącza Polska. Mimo tego, że Prosta Spółka Akcyjna skierowana jest przede wszystkim do nich, chcemy, by z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej korzystali też Ci, dla których tradycyjne ramy organizacyjne, bazujące jeszcze na Kodeksie handlowym z 1934 r., są zbyt sztywne i skomplikowane.

Zgodnie z badaniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, aż 73% ankietowanych uważa, że potrzebna jest nowa formuła prawna dla innowacyjnych firm – nowa spółka kapitałowa.

"Żadna z istniejących spółek nie odpowiada potrzebom startupów. Aż 71% wybiera sp. z o.o i to nie dlatego, że jest to forma dla nich odpowiednia i wygodna. Powodem jest specyfika spółki akcyjnej. Jest ona bardzo kosztowna i trudna w obsłudze" – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Dodaje, że choć prowadzenie innowacyjnego biznesu to duże ryzyko, przede wszystkim to szansa na wielki sukces.

"Proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują dwa słowa: prostota i swoboda" – podkreśla wiceminister Haładyj.

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

PROSTOTA

Szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”).

Wystarczy 1 zł kapitału na start.

Łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak kapitału zakładowego.

Wkłady wnoszone w ciągu 3 lat od rejestracji, także w postaci pracy lub usług, czyli brak barier wejścia.

Brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków.

Uproszczona, znacznie tańsza ewidencja zdematerializowanych akcji, prowadzona np. przez bank albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia ewidencji, otwierając się na najnowocześniejsze technologie.

Szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy.

Brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych – wystarczy 1-osobowy zarząd, nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej.

Uproszczona likwidacja przez przejęcie majątku i zobowiązań.

SWOBODA

PSA to spółka, którą można dostosować do potrzeb, skroić na miarę konkretnego przedsięwzięcia. Zdejmujemy gorset formalności i finansową barierę wejścia.

Wkładem do spółki może być to, co stanowi najważniejszy początkowy kapitał startupu, czyli praca, know-how lub usługi – nie trzeba tworzyć „sztucznego” kapitału zakładowego. Tej możliwości nie daje dziś żadna spółka kapitałowa.

Liczba akcji i pozycja w spółce nie musi wynikać z tego, kto ile środków wniósł do spółki. Akcje spółki można wyposażyć w różnorodne prawa, np. zapewnić odpowiednią „siłę” akcjom założycielskim, które ochronią pozycję inwentorów albo wyemitować akcje nieme dla inwestorów.

Duża swoboda w kształtowaniu sfery organizacyjnej.

