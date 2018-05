data dodania: 17.05.2018

JPK dla największej grupy przedsiębiorców od 1 lipca

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Będą to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w strukturze JPK na żądanie organów podatkowych mają tylko duzi przedsiębiorcy oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, które spełniają kryteria przewidziane dla dużych przedsiębiorców (art. 193a Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

Od 1 lipca 2018 r. zostanie rozszerzona grupa podmiotów objętych tym obowiązkiem. Oprócz dużych podatników będą go również mieli mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy. Będzie on dotyczył również podatników niebędących przedsiębiorcami, którzy mogliby być uznani odpowiednio za mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę. Należy podkreślić, że chodzi wyłącznie o podmioty prowadzące księgi podatkowe elektronicznie. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgi papierowo, to nie ma i nie będzie miał obowiązku ich przesyłania na żądanie organu podatkowego w strukturze JPK. Analogicznie rzecz się ma z dowodami księgowymi. Tylko w przypadku, gdy są one wystawiane elektronicznie, będą musiały być przesyłane w strukturze JPK.

Czytaj więcej w artykule: " Od 1 lipca 2018 r. największa grupa przedsiębiorców zostanie zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w strukturze JPK" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>