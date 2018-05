data dodania: 11.05.2018

Zezwolenia na pracę sezonową w 6 dni

Średni czas oczekiwania na wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to 5 dni, zezwolenia na pracę sezonową w 6 dni - wynika z ankiety, przeprowadzonej przez MRPiPS. Urzędy wdrożyły się do obsługi tego zadania - ocenił wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed.

MRPiPS przeprowadziło ankietę wśród Urzędów Pracy jak realizowana jest zmiana ustawy dotycząca zatrudnienia cudzoziemców z tzw. krajów trzecich. Chodzi m.in. o obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

"Przeprowadziliśmy ankietę wśród Powiatowych Urzędów Pracy. Odpowiedziało na nią 90 proc. urzędów. Średni czas oczekiwania na wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to 5 dni" - powiedział Szwed.

"W ustawie jest zapisane, że czas oczekiwania na wpisanie oświadczenia to 7 dni. Tylko w 1 proc. urzędów jest powyżej 14 dni, ale to są jakieś skrajne przypadki. W ustawie jest jednak zapis, że w takich skrajnych sytuacjach procedura może wynosić nawet 30 dni" - dodał wiceminister.

Jak podkreślił, wpisanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi trwa średnio 6 dni. "To zdecydowana poprawa. Urzędy wdrożyły się do sprawnej obsługi tego zadania" - mówił wiceminister. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oceniła, że tam, gdzie wystawianie zezwoleń trwa dłużej, to przyczyn można upatrywać w organizacji pracy urzędów lub w niewystarczającej obsadzie osobowej.

W Polsce w 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy ponad 1 mln 800 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Najwięcej dotyczyło sektorów:

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;

budownictwo;

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń;

przetwórstwo przemysłowe.

Od 2018 r. obowiązują nowe zasady sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Na początku roku pracodawcy zwracali uwagę, że część urzędów nie radzi sobie z nowymi przepisami i czas oczekiwania na pozwolenie znacznie się wydłużył.

Według nowych przepisów, pracodawcy mają m.in. obowiązek informowania urzędów o wszelkich zmianach dotyczących przebiegu zatrudnienia cudzoziemców. Nowe rozwiązania dotyczą pracy krótkoterminowej, wykonywanej przez obywateli m.in. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy.

Zgodnie z nowelizacją, obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostało zezwolenie na pracę sezonową, wydawane przez starostę na dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

Nowe przepisy zakładają stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu wpisania do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Nowelizacja wprowadza także opłatę 30 zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

Czytaj także:

"Co uregulowały od 1 stycznia 2018 r. nowe rozporządzenia wykonawcze dotyczące zatrudniania cudzoziemców" >>

"Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r." >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

Źródło: PAP