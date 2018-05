data dodania: 10.05.2018

Jeden login i mDokumenty

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy węzłowej. Przewiduje ona wprowadzenie jednego, spójnego loginu (login.gov.pl), który docelowo umożliwi korzystanie ze wszystkich cyfrowych usług administracji. Rząd przyjął również regulacje, które będą stanowiły podstawę prawną do funkcjonowania aplikacji mobilnej - „mDokumenty”.

Wygodniejszy dostęp do publicznych e-usług poprzez jeden login oraz wprowadzenie urządzenia mobilnego (np. telefonu) jako nośnika danych potwierdzających dane i uprawnienia - to zmiany, jakie zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa węzłowa).

Jeden login do e-usług

Przedłożone przez Ministra Cyfryzacji przepisy przewidują znaczące ułatwienia w dostępie do publicznych e-usług. Obywatele, zamiast wielu loginów używanych dziś na różnych stronach internetowych, będą mogli logować się korzystając z wygodnego i bezpiecznego sposobu potwierdzenia swojej tożsamości. Na przykład poprzez profil zaufany lub inny, wybrany przez nich sposób identyfikacji, w tym wprowadzone wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji logowanie poprzez bankowość elektroniczną. Usługę wspierać będzie specjalny węzeł komunikacyjny (węzeł krajowy) realizując bezpieczną wymianę informacji między instytucjami (np. administracją, sądami) i osobami fizycznymi. W efekcie powinno to doprowadzić do upowszechnienia wśród obywateli korzystania z usług elektronicznych.

Automatyczne wypełnianie dokumentów

Ustawa stwarza podmiotom publicznym możliwość tworzenia nowoczesnych usług, które nie wymagają wypełniania skomplikowanych formularzy. Obywatele będą mogli w takich usługach automatycznie wypełniać wnioski online danymi zgromadzonymi w rejestrach publicznych. Dzięki temu korzystanie z elektronicznych usług stanie się wygodniejsze i szybsze - np. podczas składania elektronicznego wniosku o dowód osobisty formularz automatycznie zostanie wypełniony danymi.

Zielone światło dla dokumentów w smartfonie

Ustawa wprowadza również podstawę prawną dla funkcjonowania bezpłatnej mobilnej aplikacji publicznej, z której już teraz mogą korzystać osoby, które mają na to ochotę. W jej ramach uruchomione zostaną tzw. „mDokumenty”, czyli dokumenty elektroniczne udostępniane na urządzeniach mobilnych. Mogą to być odpowiedniki legitymacji szkolnej czy karty miejskiej. Użytkownik aplikacji pokazuje je na ekranie urządzenia mobilnego (np. telefonu). By potwierdzić ich autentyczność i pochodzenie obywatel może je przekazać na inne urządzenie mobilne (np. innemu obywatelowi albo organowi administracji publicznej). W ten sposób osoby korzystające z urządzeń mobilnych będą mogły wykorzystywać je zamiast coraz liczniejszych kart plastikowych. Rozwiązanie zwiększy pewność potwierdzenia tożsamości (np. potwierdzi autentyczność karty miejskiej czy legitymacji szkolnej), ponieważ dane będę weryfikowane online synchronizując się z rejestrem publicznym.

Ustawa zakłada również przesunięcie terminu obowiązkowego wydawania zwolnień lekarskich w postaci elektronicznej z 1 lipca 2018 r. na 1 grudnia 2018 r.

Większość regulacji ma wejść w życie po upływie miesiąca od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (część przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach).

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

