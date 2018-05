data dodania: 09.05.2018

Czy niezarejestrowana działalność podlega VAT

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo przedsiębiorców. Wprowadziła możliwość nierejestrowania działalności, gdy przychód nie będzie przekraczał ustalonego limitu. Nie oznacza to jednak, że dla celów rozliczeń VAT taka osoba nie jest podatnikiem. Oczywiście może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, ale nie jest zwolniona z obowiązków dokumentacyjnych, jakie ma podatnik zwolniony z VAT.

Jak wynika z art. 5 ustawy - Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną:

której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.); ponieważ w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1050 zł;

która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej;

która nie działa w ramach umowy spółki cywilnej.

Podatnik spełniający te warunki nie musi rejestrować działalności. Zależy to od niego. Oczywiście może od początku złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie czekając na przekroczenie limitu. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Aby osoba fizyczna była zwolniona z obowiązku rejestracji, wysokość przychodu w żadnym miesiącu nie może przekroczyć limitu 1050 zł. Dlatego podatnik, który w jednym miesiącu ma przychód 2000 zł, a w drugim 0 zł, nie spełnia tego warunku. Nie możemy tych kwot sumować i następnie wyciągać średniej dla miesiąca. Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu wskazany limit, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło jego przekroczenie. W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Jeżeli od zakończenia poprzednio prowadzonej działalności nie minęło 60 miesięcy, to nie skorzystamy z możliwości nierejestrowania nowej działalności. Brak obowiązku rejestracji działalności nie oznacza, że osoba nie jest podatnikiem VAT. Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT jest znacznie szersza i nie jest związana z ustawą - Prawo przedsiębiorców. Z przepisów tych wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dlatego osoba, która wykonuje działalność handlową czy usługową w sposób trwały, wykonuje działalność gospodarczą, która podlega VAT. Nowelizacja ustawy o VAT związana z zastąpieniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą - Prawo przedsiębiorców nie wprowadziła wyjątku w tym zakresie.

Oczywiście taka osoba może korzystać ze zwolnienia z VAT przysługującego podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Gdy zaczynamy działalność w trakcie roku, limit ten jest proporcjonalnie zmniejszany do okresu prowadzenia działalności.

Skoro w przypadku działalności nierejestrowanej miesięczny limit wynosi 1050 zł, to roczny przychód nie przekroczy 12 600 zł. Dlatego działalność nierejestrowana będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej (limit wynosi 20 000 zł).

