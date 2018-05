data dodania: 07.05.2018

Do 1 czerwca zaświadczenie o przychodzie osób na świadczeniu przedemerytalnym

Płatnicy składek muszą poinformować ZUS o przychodzie uzyskanym przez osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. W tym roku pracodawcy (zleceniodawcy) mają obowiązek złożenia zaświadczenia o przychodzie najpóźniej do 1 czerwca 2018 r.

Osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych muszą niezwłocznie poinformować ZUS o podjęciu działalności zarobkowej objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych lub o wstąpieniu do służby, a także o wysokości uzyskiwanego przychodu. Niezależnie jednak od tego pracodawca (zleceniodawca) po zakończeniu okresu rozliczeniowego każdego roku musi przekazać do ZUS informację o łącznej wysokości zarobków (pracownika lub zleceniobiorcy) w tym okresie. W przypadku świadczeń/zasiłków przedemerytalnych ZUS dokonuje rozliczenia zarobków osiągniętych w okresie od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

Zasadniczo płatnik musi wystawić zaświadczenie o przychodzie osób pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne i przesłać je do ZUS w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego. W 2018 r. 31 maja przypada jednak na dzień ustawowo wolny od pracy (Boże Ciało), dlatego ostateczny termin na złożenie zaświadczenia ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy (art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jest to 1 czerwca 2018 r.

UWAGA!

Płatnicy mają obowiązek przekazać do 1 czerwca 2018 r. informacje dotyczące zarobków osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, uzyskanych w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć do ZUS sporządzone przez siebie oświadczenie o przychodzie osiągniętym w minionym roku rozliczeniowym.

