data dodania: 04.05.2018

Prowadzący księgi papierowe bez obowiązku przesyłania faktur w JPK

Podatnicy, którzy prowadzą księgi oraz wystawiają faktury w formie papierowej, również od 1 lipca 2018 r. nie będą zobowiązani do przekazywania, na żądanie organów podatkowych, faktur i ksiąg w formacie JPK. Tak wynika z wyjaśnień MF.

Na podstawie art. 29 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w formacie JPK. Oznacza to, że mają wybór, w jakiej formie przekazywać organom podatkowym wymagane informacje. Obowiązek taki będzie istniał dopiero od 1 lipca 2018 r. Księgi podatkowe to również ewidencje VAT, które podatnicy są zobowiązani prowadzić obowiązkowo w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Sugeruje to, że podatnik VAT, który prowadzi ewidencję w formie elektronicznej, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzi np. pkpir, będzie miał obowiązek przekazywania - na żądanie - faktur w formacie JPK_VAT. Redakcja BV wystąpiła do MF z pytaniem w tej sprawie. MF potwierdziło, że w takim przypadku podatnika nie obejmie obowiązek przekazywania faktur w formacie JPK. W odpowiedzi MF czytamy:

(…) obowiązek przekazywania na żądanie organu ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formacie JPK przez wszystkich podatników dotyczy wyłącznie prowadzenia ksiąg podatkowych i dowodów księgowych przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i dowody księgowe tradycyjnie, w formie papierowej. Zatem obowiązek ten (w zakresie pkpir) nie będzie dotyczył podatników którzy prowadzą ewidencję VAT w formie elektronicznej, a pkpir w formie papierowej.

oprac. Joanna Dmowska

